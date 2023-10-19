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ميقاتي اطلع على اجراءات وزارة الاشغال و"الميدل ايست" لموجهة أي طارىء

19
OCTOBER
2023
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اجتمع رئيس حكومة  تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في السرايا الحكومية، واطلع منه على الإجراءات والتدابير الاحترازية والخطط التي تضعها الوزارة في المرافئ اللبنانية الأربعة: بيروت، طرابلس ،صيدا وصور، كذلك على صعيد المطار والطرقات والجسور، وذلك لمواجهة أي ظروف استثنائية تواجه هذه المرافق الحيوية.

وقال حمية: "إن هذه التدابير والخطط تلحظ أهمية استمرارية العمل في هذه المرافق ، الأمر الذي يستلزم مواكبتها بوضع آلية مالية من قبل مجلس الوزراء، تكون سريعة، مرنة وعملية، مستندة على أصول قانونية تقر في مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات قد تستجد في البلاد".

"طيران الشرق الاوسط"
واستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس ادارة "طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت، واطلع منه على الاجراءات والتدابير التي تتخذها الشركة.

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