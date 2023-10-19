living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طلاب من هارفرد احتجّوا على العدوان الإسرائيلي... إليكم ما حل بهم!

19
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

(إعداد فريق tayyar.org)

تعرّض طلاب في جامعة هارفرد للتشهير بعد إعلان إبداء موقفهم المتضامن مع الشعب الفلسطيني. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنَّ نحو ثلاثين طلاباً وجهوا رسالة مفتوحة حمّلوا فيها إسرائيل مسؤولية العنف وتضمنت موقفاً مؤيداً لحقوق الشعب الفلسطيني، فما كان من طلاب آخرين ينتمون إلى مجموعة محافظة، إلا أن عمدوا إلى رفع أسمائهم وصورهم على شاحنة متنقلة، واصفين إياهم ب"اللاسامية".

وأشارت كاتبة التقرير أنيمونا هارتوكوليس إلى أن الطلاب وضعوا الرسالة على وسائل التواصل الإجتماعي من دون توقيعها، لكن في غضون أيام تمت قرصنة حساباتهم الشخصية ووضع معلومات شخصية عنهم على مواقع على شبكة الإنترنت، إضافة إلى التشهير بهم عبر الشاحنة المتنقلة.

 

وقد أدى هذا الإحتجاج لهؤلاء الطلاب إلى انسحاب أحد المانحين من المجلس التنفيذي للجامعة، في حين أن رئيساً سابقاً لهارفرد هو لورنس سامرز انتقد الرد المتأخر على الطلاب، الأمر الذي جعلهم يتخوفون على حياتهم ومستقبلهم العلمي. لا بل أن الإزعاج والتهديد طاول أقرباء لهم من خلال اتصالات هاتفية.

كما أن أحد المانحين وهو الملياردير بيل أكمان، دعا على حسابه إلى تناقل أسماء الطلاب على وسائل التواصل الإجتماعي، وقال إنه يحترم حرية التعبير لكنه في المقابل اعتبر أن على كل شخص أن يكون مسؤولاً عن وجهة نظره!

وفي مقابل وجهات النظر هذه، أكد مدافعون عن حرية التعبير كالناشطة نادين ستروسن أنَّ هذا التناقل للأسماء شبيه باللوائح السوداء في حقبة المكارثية، حين تعرض ناشطون في المجتمع الأميركي للترهيب لا بل السجن بسبب آرائهم الشخصية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   