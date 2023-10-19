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كنعان: الدستور واضح بإحالة الضريبة بقانون شامل وخاص يتضمن رؤية متكاملة

19
OCTOBER
2023
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست فيها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، بحضور النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، غادة ايوب، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

واشار كنعان عقب الجلسة الى ان "لجنة المال أنهت الفصل الثاني من موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة ٢٢ من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية ، وقد ألغت ٤ مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل اضافي للادارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول ضريبة ال tva".

وقال كنعان "اوضحنا اليوم ان الدستور خصص المادتين ٨١ و ٨٢ منه للضرائب ومنفصل عن الموازنة وجزم بالمباشر بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمن الرؤية والاسباب والاهداف. وما يحصل هو اجتزاء ومخالف للدستور".

اضاف "كما ان المادة ٣ من قانون المحاسبة العمومية حددت مواد الموازنة بما يجيز الانفاق والجباية وبالتالي لا يجوز تعديل قوانين أساسية لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة".

وختم بالقول "الرقابة التي تجريها لجنة المال مهمة واساسية ونحن نقوم بالرقابة وسوف نتابعها الاسبوع المقبل في جلسات اللجنة بدءاً من الاثنين".

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