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نتائج الحفر الأولية في البلوك ٩ : قوة دفع إضافية للإستكشاف في البحر اللبناني

19
OCTOBER
2023
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صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول - وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
بعد استكمال أنشطة حفر بئر الاستكشاف قانا ١/٣١ في موقع الحفر في الرقعة رقم ٩ في المياه البحرية اللبنانية من قبل المشغل شركة توتال انرجيز، وبعد استكمال جمع البيانات والعينات الناجمة عن أنشطة الحفر ليل الأحد - الاثنين الفائت، وبإنتظار التقريرالتقني المفصّل الذي تعدّه توتال ، والتزاما بمبادئ الشفافية التي دأبت الوزراة وهيئة ادارة قطاع البترول على اتباعها،
يهمنا أن نبيّن ما يلي:
 
ان اختيار موقع البئر في حوض قانا غير المستكشف هدف الى الاجابة على سؤالين محوريين لمستقبل عمليات الاستكشاف في البحر اللبناني :
 
1- تأكيد او نفي وجود مكامن (Reservoirs) ونوعيتها خاصة بالبحر اللبناني ، في طبقة جيولوجية لم يتم اكتشاف مكامن فيها في الحوض المشرقي بعد.
2- مدى تشابه وامتداد الطبقات الجيولوجية التي تم تسجيل اكتشافات غازية فيها في بحر فلسطين المحتلة بمثيلاتها في البحر اللبناني وتأكيد او نفي وجود مكامن غازية (Reservoirs) ونوعيتها.
 
لقد تمّ من خلال الحفر اختراق الطبقات المستهدفة و تأكيد وجود مكمن بنوعية جيدة يحتوي على الغاز في الطبقة الخاصة بلبنان التي اشرنا اليها اعلاه. ان اكتشاف هذا المكمن في حوض قانا يوجب اجراء دراسة موسعة لفهم اعمق يسمح برسم خارطة لهذا النوع من المكامن في حوض قانا وعلى امتداد البلوك 9 والبلوكات المحيطة بهدف تحديد اماكن المكامن التي يمكن ان تحتوي مواد هيدروكاربونية بكميات تجارية.
 
كما تم تأكيد امتداد الطبقات الجيولوجية التي سجل فيها اكتشافات غازية في بحر فلسطين المحتلة الى البحر اللبناني وتم تأكيد وجود مكامن (Reservoirs) بنوعية جيدة جدا والتي احتوت على آثار للغاز في الموقع الذي حفرت فيه البئر. سينصب الاهتمام في الاشهر المقبلة، على استعمال البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئرمن اجل نمذجة ادق لحوض قانا بهدف تحديد الامتداد الجغرافي للمكامن المكتشفة داخله وفي المناطق المحيطة به ورفع نسبة النجاح لتحقيق اكتشافات غازية مستقبلا في حوض قانا والمناطق المحيطة والتي تمتد على عدة بلوكات بحرية.
 
بالرغم من عدم حصول اكتشاف لمواد هيدروكاربونية نتيجة لحفر هذه البئر الا ان البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئر ستشكل أملا جديدا ومعطيات ايجابية لاستمرار عمليات الاستكشاف في البلوك 9 والبلوكات الاخرى وبالاخص تلك المحيطة ببلوك 9 كما انها تعطي قوة دفع إضافية للإستكشاف في البحر اللبناني .
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