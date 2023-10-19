هل يتحسن الطقس تدريجيا؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من صباح اليوم الخميس، ترافقها رياح ناشطة وعواصف رعدية متفرقة ويستمر حتى مساء الجمعة مع تراجع في كمية الامطار حيث يتحول الى مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والملموس اعتبارا من يوم السبت على ان تتخطى معدلاتها يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية خصوصا في المناطق الشمالية وبيروت مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، على ان تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد.

-الحرارة على الساحل من 20 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 22 درجة، في الداخل من 12 إلى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س، تلامس ال 50 كلم/س شمالا.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90 %

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،47

-ساعة غروب الشمس: 17،58