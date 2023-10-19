تخوّف من إنقطاع البضائع؟

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لفت نقيب الشركات المستوردة للمواد الغذائية هاني البحصلي، إلى أنه "ممنوع اندلاع الحرب لأنّ لها تداعيات كارثية على المستوى الاقتصادي ولدينا مخزون لعدة أشهر ولكن الخوف هو أن يكون هناك أزمة مواصلات وعدم القدرة على نقل المواد".



وشدّد في حديث لـ"صوت كل لبنان" على أنه "إذا اندلعت الحرب فإنّ المعطيات ستتغيّر وما نسمعه لا يبشّر بالخير والجميع بات يستحضر شبح حرب تموز 2006 وسيكون هناك ارتفاع بالأسعار ولكن ليس بنسب كبيرة بعد ارتفاع كلفة التأمين".



ولفت إلى أن "بما أنّه يوجد بضائع كافية في الأسواق هناك تهافت على التموين أكثر من حاجة الناس وهذا سيؤدي إلى انقطاع بعض البضائع ويجب أن نتضامن جميعاً على أمل ألا تندلع الحرب".