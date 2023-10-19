بايدن يحسمها: لم نبلّغ إسرائيل.. ما علاقة الحزب؟

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صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، بأنه لم يبلغ الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لتل أبيب، بأن الولايات المتحدة ستدخل الحرب في حالة انضمام "حزب الله" للصراع في المنطقة.

وأضاف بايدن،"كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات".

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه "تم الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة".

وتابع، "نحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".