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قنابل مضيئة وغارات إسرائيلية.. هكذا كان ليل الجنوب!

19
OCTOBER
2023
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أطلقت طائرة الجيش الإسرائيلي صاروخاً على خراج بلدة كفرشوبا، كما نفّذت غاراتان على تلّة العويضة قرب بلدة الطيبة الحدودية، بحسب ما أفادت الميادين.
 
واستهدفت غارة اسرائيلية نصباً للقائد السابق لقوّة القدس في حرس الثورة الإيراني، الشهيد قاسم سليماني، قرب بلدة كفركلا الحدودية.
 
وتعرض عدد من قرى القطاع الغربي في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب لقصف معاد مباشر في ساعات الفجر الأولى، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
كما اغار الطيران المعادي فجرًا على محيط بلدة الناقورة ولم تسجّل إصابات بشرية ولا مادية.
 
وكان الطيران الحربي المعادي حلّق بعيد منتصف الليل فوق الجنوب و مدينة صيدا خارقًا جدار الصوت أكثر من مرة، وشهدت سماء القطاع الغربي قنابل مضيئة أطلقها جيش الإسرائيلي بكثافة على طول الخط الأزرق وبخاصة قرب بلدة رامية وعيتا الشعب.
 
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