6 جثث حتى الساعة في مبنى المنصورية.. والبحث جارٍ عن اثنتين بعد!

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أعلنت المديريّة العامّة للدفاع المدني، في بيان، أنه “في اليوم الثالث من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في محاولة للعثور على المفقودين الذين كانوا داخل المبنى الذي انهار في المنصورية عند الساعة ١٣،٤٥ من ظهر يوم الاثنين الماضي، تمكّن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثّة مواطنة من تحت الأنقاض فتكون حصيلة الضحايا قد بلغت حتى الساعة ست مواطنات أمّا الناجيات اللواتي تم إنقاذهن فهن أربع”.

وأشارت إلى أنّ “ثلاثة أيام مرّت وعناصر الدفاع المدني يعملون كخلية نحل لا تهدأ تحت إشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي اعتمد نظام تبديل الفرق المتخصّصة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فقد بلغ عدد العناصر الذين شاركوا في هذه المهمّة حتى الساعة قرابة الـ ١٦٥ عنصراً من مراكز متعدّدة من كل المحافظات اللبنانية، فعملوا وفقاً لنظام المناوبة، تنفيذاً لتوصيات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي حرص على متابعة سير العمليات والتحقق من كافة المستجدّات المتعلّقة بهذه الكارثة التي ألمّت بمنطقة المنصورية”.

وأكّد أنّه “على النهج عينه يتابع العناصر عملهم دون توقف لا ليلاً ولا نهاراً للتوصّل إلى العثور على المفقودتين اللتين لم يتم العثور عليهما حتى الآن.”