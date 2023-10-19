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الوضع في غزة سينحدر نحو مخاطر اكبر..

19
OCTOBER
2023
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قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «نحن أمام عالم سقطت فيه كلّ القيَم، يتفاخرون بالحرية وحقوق الانسان، فيما هي وهم، وتصبح باطلة المفعول عندما تتعلق بالشعب الفلسطيني. ومن هنا لست متفاجئاً ابداً من تبرئة اسرائيل من مجزرة مستشفى المعماري، اذ كيف لمن يرعى هذه الحرب ويديرها ويسلحها أن يدين نفسه؟».

وأضاف: «حضر الرئيس الاميركي في زيارة تضامن مع اسرائيل، من دون ان يحثّها على وقف عدوانها، بل قال للاسرائيليين أنتم لستم وحدكم، وكأنه يقول لهم استمرّوا في حربكم. ومن هنا، اعتقد انّ الوضع في غزة ما بعد هذه الزيارة، سينحدر نحو مخاطر اكبر ليست فقط على الشعب الفلسطيني في غزة، بل على المنطقة. خصوصاً انّ اسرائيل لم تخف هدف حربها بإفراغ غزة من اهلها بشكل نهائي».

الجمهورية
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