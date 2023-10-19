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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 تشرين الأول 2023

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 الأخبار: الخرف ينصح الخائف

 

 

 

 

الديار: العالم يقف على قدم واحدة والساعات المقبلة حاسمة وغزة لن تسقط
جبهة الجنوب ستفتح للتنظيمات الفلسطينية واللبنانية... والجماعة الاسلامية تقصف المواقع الاسرائيلية؟
كل اميركا في «اسرائيل»... السيسي يهدد بالحرب... وسلسلة عمليات نوعية للمقاومة

 

 

 


الجمهورية: حزب الله يحذر: ردنا سيكون مدويًا

 

 

 

 

البناء: بايدن يطلق صفارة الحرب من تل أبيب… ويفرج عن مساعدات إنسانية / صفي الدين للأميركيين: عندنا أكثر مما عندكم ولدينا أقوى مما لديكم فاحذرونا / العمليات جنوبا تسجل أعلى أيام التصعيد… والمقاومة العراقية تستهدف الأميركيين /

 

 

 


النهار: "الجبهة الثانية" تسابق دعوات السفارات إلى الترحيل

 

 

 

 

اللواء: لبنان بلا غطاء.. وحسابات الحرب على الطاولة!
اشتباكات الجنوب تتصاعد.. وسفارات لمغادرة رعاياها فوراً

 

 

 


نداء الوطن: السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "فوراً"
تظاهرة "عوْكر" انتهت إلى تخريب وتصعيد الجنوب شمل القطاع الأوسط

 

 

 

 

l'orient le jour: Massacre à Gaza : les failles de la version israélienne

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