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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 تشرين الأول 2023

19
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

نقلت القناة الرابعة في كيان الاحتلال خلاصة تحليل أجراه خبراء للتسجيل المزعوم لمسؤولين وعناصر في حركة حماس، تبنت بثه المخابرات الإسرائيلية لتأكيد روايتها حول استهداف المستشفى المعمداني وفيه أن عطلاً فنياً أصاب صاروخ أدّى الى استهداف المستشفى المعمداني. وجاءت الخلاصة برأي الخبراء لتقول إن التسجيل مزيّف، وأكدوا أن “النغمة وبناء الجملة واللهجة والمصطلحات سخيفة”.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن الجهات المعنية بتحليل المواقف في السفارة الأميركية أرسلت الى واشنطن نص كلمة رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين التي يقول فيها “الخطأ الذي قد ترتكبونه مع مقاومتنا سيكون الجواب عليه مدويًا وصاخبًا، وما عندنا هو أقوى مما عندكم بكثير، وما لدينا هو أكثر مما لديكم”، مشيراً إلى أن السؤال هو: هل يتضمن التحذير إشارة إلى وجود أسلحة نوعية لا يعلم بها الأميركيون ستغيّر مجرى المواجهة إذا وقعت؟

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

تجري تأكيدات على المواطنين في الجنوب لعدم ترك منازلهم ولو بقاء رمزي في المناطق الحدودية لأسباب ديمغرافية وميدانية.


غمز

تتقاضى بعض المصارف عمولات عن بعض الخدمات مرتفعة لدرجة تتخطى ما تتقاضاه الشركات الخاصة للخدمات نفسها.

 

همس

خلافاً لما هو سائد المعلومات تتحدث عن مقاربة تفصيلية بين وزير من المحور» وقيادي حزبي رفيع لما يُمكن أن يترتب عليه توسع العمليات الحربية.

 

 



الجمهورية: أسرار

أمر مريب

قال أحد المسؤولين إن ما أشيع حول توقّف الحفر في البلوك رقم 9 هو أمر مريب وإجراء سياسي يهدف الى الضغط علينا.

 

تحضّر لمرحلة ما بعد إنتهاء الحرب

بدأت القوى السياسية تتحسّب وتتحضّر لمرحلة ما بعد إنتهاء حرب غزة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

رفع دبلوماسيون تقارير إلى دولهم مفادها أنّ «حزب الله» يأخذ في الاعتبار الاعتراض اللبناني الجارف، من كل الأطياف، على فتح جبهة الجنوب والانخراط في حربٍ كلفتها ستكون كبيرة على جميع اللبنانيين، لذا يحسب ألف حساب لكل قذيفة أو صاروخ.

 

يتردّد أنّ الطاقم الدبلوماسي لدولة عربية غير خليجية يضع خطة إجلاء لمواطنيه لمواجهة أي تطوّرات دراماتيكية.

 

يُقال إنّ وزيراً يحمّل زميلاً له، يفترض أنّه جرت تسميتهما من الفريق السياسي ذاته، مسؤولية تسريب بعض المحادثات التي تجري عبر «الواتساب» ضمن المجموعة الخاصة بالوزراء.

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