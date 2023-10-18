هيئة كولكو مونتريال في التيار أحيت قداساً إلهياً عن ارواح شهداء ١٣ تشرين

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أحيت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر قداساً إلهياً عن ارواح الشهداء الذين سقطوا في ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ من عسكريين و مدنيين و ذلك يوم الأحد في ١٥ تشرين الاول ٢٠٢٣ في كاتدرائية مار مارون .

ترأس الذبيحة الإلهية راعي ابرشية كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت يرافقه الارشمندريت ربيع ابو زغيب ممثلاً سيادة المطران ميلاد الجاويش مطران كندا للروم الملكيين الكاثوليك و النائب العام الاب شربل جعجع .

تقدم الحضور قنصل لبنان العام في مونتريال الاستاذ أنطوان عيد ، منسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي ممثلة بمديرة مكتبها السيدة آغلا بانابوليس ، النواب الفيدراليون السيدة آني كوتراكس ،السيدة امانويلا لامبروبوليس و السيد أنجلو اياكونو ، و كذلك كان حاضراً نواب مقاطعة كيبيك السيدة اليس ابي خليل ممثلةً الوزير كريستوفر سكيت و السيدة سونا لاكويان اوليڤيه ممثلة بالسيد جورج عيد . كما حضر عمدة مدينة لاڤال السيد ستيفان بواييه ممثلاً بالسيدة آلين ديب ، رئيس حزب المعارضة الرسمي في بلدية مونتريال السيد عارف سالم ، مشيخة عقّل طائفة الموحدين الدروز الشيخ عادل حاطوم ، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا السيد نبيل عباس ممثلاً برئيس المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال السيد مصطفى الرمال ، عضو بلدية مون رويال السيد أنطوان طيار ، أعضاء بلدية لاڤال عن منطقة سوڤونير لابيل السيدة ساندرا الحلو و عن منطقة ڤال دي -اربر السيد أشيل سيفاللي . و كان منسق قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ممثلاً بنائب منسق هيئة كولكو مونتريال السيدة باسكال غزالة ،ومنسق عام كولكو كندا المهندس جهاد داوود ممثلاً بأمينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون. كما و كان حضور لافت لبعض الشخصيات و الأحزاب و الجمعيات اللبنانية الكندية .

خلال القداس ألقى المطران تابت عظة تطرق فيها إلى خطر النزوح السوري على الوطن و طالب ممثلة وزيرة الخارجية الكندية العمل على المساعدة في هذا الموضوع كما ارسل تحياته إلى الرئيس ميشال عون و النائب جبران باسيل .

بعد القداس اجتمع الحاضرون في صالة الكاتدرائية حيث تم عرض وثائقي من إعداد امينة سر الهيئة السيدة ماريا ميشال مارون عن ١٣ تشرين و كانت ايضاً كلمة للمطران تابت و كذلك كلمة لمنسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا تطرق فيها حول معاني الذكرى و الواقع الذي آل اليه الوطن و خاصة مع الخطر الذي يهدد وجود اللبنانيين بوجود ما يزيد عن مليونين نازح سوري حيث فاقة نسبة الجرائم ٤٠٪؜ وأصبح وضع لبنان مأساوياً.

انتهى اللقاء بغداء أقيم لراحة انفس الشهداء الأبرار … ليكن ذكرهم مؤبدا #لبنان_يجمعنا