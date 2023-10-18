living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشفقة والرحمة كلمات لا يعرفها المجرمون"... داليا داغر: وبالدم تعمدوا في المعمدان

18
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت داليا داغر:

…وبالدم تعمدوا في المعمداني …
تحصد غزة اليوم نتائج المصالح التاريخية والمقايضات والاتفاقيات العالمية؛
بالأمس القريب كانت المفاوضات على طاولة دولية ولم تكن فلسطين واحدةً من أساسياتها.
قلبت حماس الطاولة ولا نعرف حتى الآن إذا ما كانت تدرك جسامة ما سينتج عن هجومها،
ولكن ما هو واضح أن الهدف منه هو القول، بعد كلّ هذا التاريخ من الاضطهاد والقتل والتضحيات والاستعمار،
"إنّنا هنا! فإن أردتم إلغاءنا وتبرير قتلنا المحلَّل والحتميّ، فلنمُت في وطننا وعلى أرضنا"! …
وأتت النتيجة ردّاً همجيًا مبرّرًا عالمياً تحت شعار الدفاع عن النفس ….
وغدت الناس أرقاما بلا وجوه ولا أسماء ..مجرّد أشلاء … ولم يعد للإنسانية مكان!
عامَ الحقد والشرّ وطغت العنصرية وأصبحت تتصدّر عناوين الصحف والنشرات الإخبارية …
أصبح أبناء غزة يُذكَرون وكأنهم ضحايا في مزادات علنية، أو في بورصة الضحايا البشرية،
وصاروا مشهداً من مشاهد اضطهاد المسيحيين ورميهم كقوتٍ للأسود أيام الرومانيين …

الشفقة والرحمة! كلمات لا يعرفها المجرمون.
كلّ ما يعرفونه هو القتل والإجرام والإبادة والمجازر ومعمودية الدم!
لم تعد الحرب حرباً بهدف الانتصار! أيّ نصر هذا الذي يمعن في سفك دماء الابرياء ؟!
الجميع خاسر!
وإسرائيل الخاسر الأكبر، رغم كلّ قوّتها والدعم العسكري والمعنوي العالمي الذي تحظى به؛
خسرت كلّ ما يشير إلى مقومات دولة لديها مؤسسات تسعى إلى المحافظة على الشعب
وبرزت أكثر فأكثر كدولة معادية وعدوانية، تتغذى على الدم والقتل والاعتداء والهدم !
وشعبها خائف مثل كل شعوب المنطقة.
وغزّة خسرت أيضاً! وها هي تخسر كهولها وشبابها وأطفالها وبنيانها ..
ودول العالم كذلك خسرت! خسرت إنسانيّتها ودمّرت حقوق الانسان وشرعتها الدولية!
ولم تأبه للطريقة التي تعتمدها لتحقيق مصالحها، فكان ذلك على حساب دماء شعب لا ذنب له إلا أنّه متمسك بأرضه!…
مَن الذي سيَخلص من هذه الهمجية المتوحشة؟..
ربما في ظل هذا التغيير الإعلامي الحديث، حيث لكلّ إنسان ما يوثّقه ويعبّر عنه بواسطة هاتفه الخليوي، بما يساهم في إيقاظ ضمائر الآخرين النائمين أو المتغاضين عن الحقيقة …
نعم! لم يعد هناك من مجرّد بيانات للزعماء يتبنّاها المواطن دعماً لزعيمه وتبثها وسائل إعلامية رسمية، تظهر ما يناسبها وتخفي ما لا يناسبها ….
نعم! ربما شعوب الدول بما تنقله وتراه وتشعر به، تستطيع أن تؤثّر دولياً واجتماعياً ووطنيا ًوتستطيع أن تمارس ضغطا على حكّامها …
نعم! كلّنا مسؤول! ويمكن لكلٍّ منّا، وبحسب موقعه، أن يقوم برفع الصوت وبالمطالبة بالحدّ من هذا الإجرام على مختلف الأصعدة والمحاور، لأنّ ما يحصل في غزّة، وإذا بقيت مصالح الدول أولوية تعلو مصالح شعوبها ومصائرهم، فما يحصل في غزّة اليوم، يمكن أن يطال أي بلد في العالم، مهما كان محصّناً عسكرياً وأمنياً ودوليّاً وحتى نووياً..
فلنتعمّد بالانسانية وفاءً لمن تعمّدوا بالدم …
ستنتهي الحرب وسيجلس القادة على طاولة مفاوضات أخرى!
فلنضغط بما أوتينا من قوّة من أجل السلام العالمي !
ولتكن معمودية سلام إنسانية... لا معمودية دم وحشية!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   