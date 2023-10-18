living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماع طارىء لنقابة محامي طرابلس: لتقديم دعاوى قضائية دولية بحق العدو الصهيوني لمحاكمته عن جرائمه ضد الإنسانية

18
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيبة ماري تراز القوال وحضور الاعضاء الاساتذة منير الحسيني، محمود هرموش، مروان ضاهر وجمال اشراقية اجتماعا طارئا واصدر البيان التالي: "ماذا تقول الكلمات حين يكتب الأطفال التاريخ بأشلائهم الممزقة؟ بأي عين ينظر العالم المتشدق بحقوق الإنسان إلى مناظر الموت النازل من أعالي الطائرات على رؤوس الأبرياء وفوق صلوات النسوة والشيوخ؟ البيانات والتنديدات وخطابات الشجب والاستنكار في مشرق الأرض ومغربها، كلها لا تساوي دمعة من عين أم مفجوعة بأولادها ولا قطرة دم من شهيد يسكبها في التراب لتنبت في غد مع الربيع، برتقالا وزعترا ومريمية. إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس بمقدار ما يدين الهمجية الوحشية الإسرائيلية، يدين هذا الدعم الدولي المتفلت من قواعد الأخلاق، للعدوان الصهيوني المستمر على فلسطين منذ ثمانين عاما وعلى غزة منذ اثني عشر يوما. ذلك أن الجنون الإسرائيلي المتمادي ما كان ليبلغ هذا الدرك الأسفل لولا سكوت بعض العالم وتأييد بعضه الآخر".

واضاف البيان: "ولأن المسألة مرتبطة أساسا بمفهوم الإنسانية وبالضمير والأخلاق والحقوق، فإن مجلس النقابة:

1- يدعو الدول العربية والاسلامية والضمير الإنساني في العالم كله إلى اتخاذ مواقف مناهضة للعدو الصهيوني وقطع جميع أنواع التواصل الدبلوماسي معه وطرد سفرائه وممثليه.

2- كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمهامه بحفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ قرار بإلزام اسرائيل بوقف الحرب فورا ضد الفلسطينيين.

3- ويطالب الشعوب العربية والاسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بجميع وسائل الدعم الممكنة ليبقى في أرضه ووطنه فلسطين.

4- ويهيب بالمحافل القانونية ولا سيما اتحاد المحامين العرب أن يبادروا إلى تقديم دعاوى قضائية بحق العدو الصهيوني أمام المحاكم الدولية لمحاكمته عن جرائمه ضد الانسانية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   