الحزب القومي يستنكر عمليات التخريب والحرق خلال تظاهرة عوكر

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صدر عن عمدة الإعلام في الحزب السّوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

يحيّي الحزب كلّ من تظاهر اليوم أمام السّفارة الأميركيّة في عوكر، شجبًا ورفضًا للدّعم الأميركي المطلق لآلة القتل اليهوديّة والّتي تمارس التّجزير بحقّ المدنيّين والأطفال، وتمارس في الوقت عينه عمليّة تضليل كبيرة للإعلام والرأي العام العالميَين.

وفي هذا الإطار يحيّي أيضًا الحزب السوري القومي الاجتماعي أهالي منطقتَي عوكر والضبيّة الّذين وقفوا إلى جانب المتظاهرين، مساندين إيّاهم بكلّ ما يخفّف عنهم وطأة القنابل المسيّلة للدّموع والرصاص المطّاطي الّتي أطلقها أمن السفارة باتجاههم.

كما يستنكر الحزب عمليّة إحراق المحال التجاريّة، مشدّدًا على احترام المنشآت العامّة والخاصّة، مطالبًا القوى الأمنيّة بفتح تحقيق لمعرفة الجهة الكامنة وراء عمليّة التّخريب هذه.