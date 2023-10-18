ميقاتي: حتى لو كانت إمكانات الحكومة ضئيلة فإنها ستدعم خطة وزارة الصحة بحال حدوث أي طارئ

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة فراس الأبيض في الوزارة للبحث في خطة الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في حال حدوث أي طارئ، أن "الحكومة، ولو كانت إمكاناتها ضئيلة، ستدعم خطة الوزارة إلتزامًا بواجباتها الكاملة تجاه مواطنيها".

وشرح الأبيض، خلال الاجتماع أبرز ما تركز عليه خطة الوزارة، من خلال رفع الجهوزية والاستعداد لتقديم خدمات الطوارئ في حال تزايدت الاعتداءات وارتفع عدد الجرحى والمصابين ورصد اعتمادات تكفل تغطية العلاج والاستشفاء".

كذلك تحدث الأبيض عن "رفع الجهوزية والاستعداد في حال ارتفع عدد النازحين هربا من تفاقم الاعتداءات بحيث تتأمن استمرارية الخدمات الصحية في مختلف المناطق،مهما تزايد عدد المحتاجين اليها،وذلك بالتنسيق مع مختلف شركاء القطاع الصحي".

وأعقب الإجتماع جولة على مركز عمليات طوارئ الصحة العامة الذي أنشأته الوزارة، حيث شرح الوير الأبيض لميقاتي والوفد الوزاري والحاضرين من ممثلي النقابات الصحية آلية العمل في الغرفة، بحيث تكون صلة الوصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الصحية لسلامة التنسيق والتلبية الفورية للحاجات.

بدوره، شدد الأبيض، في وقفة القطاع الصحي المنددة بمجزرة المستشفى المعمداني، على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته لناحية احترام القانون الدولي وحرمة وقدسية المؤسسات الصحية وحماية العاملين الصحيين"

وأضاف الأبيض، أن "شتى الأزمات التي يواجهها مجتمعنا تثبت أن القطاع الصحي هو الذي يكون دائمًا في الصف الأول إلتزامًا برسالته الإنسانية ومن الواجب تحييده لا جعله هدفًا".