ميقاتي: حتى لو كانت إمكانات الحكومة ضئيلة فإنها ستدعم خطة وزارة الصحة بحال حدوث أي طارئ

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة فراس الأبيض في الوزارة للبحث في خطة الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في حال حدوث أي طارئ، أن "الحكومة، ولو كانت إمكاناتها ضئيلة، ستدعم خطة الوزارة إلتزامًا بواجباتها الكاملة تجاه مواطنيها".
كذلك تحدث الأبيض عن "رفع الجهوزية والاستعداد في حال ارتفع عدد النازحين هربا من تفاقم الاعتداءات بحيث تتأمن استمرارية الخدمات الصحية في مختلف المناطق،مهما تزايد عدد المحتاجين اليها،وذلك بالتنسيق مع مختلف شركاء القطاع الصحي".
وأعقب الإجتماع جولة على مركز عمليات طوارئ الصحة العامة الذي أنشأته الوزارة، حيث شرح الوير الأبيض لميقاتي والوفد الوزاري والحاضرين من ممثلي النقابات الصحية آلية العمل في الغرفة، بحيث تكون صلة الوصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الصحية لسلامة التنسيق والتلبية الفورية للحاجات.
وأضاف الأبيض، أن "شتى الأزمات التي يواجهها مجتمعنا تثبت أن القطاع الصحي هو الذي يكون دائمًا في الصف الأول إلتزامًا برسالته الإنسانية ومن الواجب تحييده لا جعله هدفًا".