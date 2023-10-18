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صحافي إسرائيلي يخرج عن صمته: نتنياهو قادنا إلى كارثة... يجب أن يرحل!

18
OCTOBER
2023
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً للصحافي والمؤرخ الإسرائيلي غيرشوم غورينبيرع، استعرض فيه إخفاقات نتنياهو والحكومات التي ترأسها في منع التهديد لإسرائيل، داعياً إلى رحيله فوراً.
ولفت غورينبرغ إلى أنَّ نتنياهو لم يمنح اهتماماً للجانب الأمني في البلاد، مؤكداً أنّه لم يهتم سوى بتمويل المدارس الدينية المتشددة ودعم الإستيطان في الضفة الغربية، وإحداث تغييرات راديكالية في النظام القضائي.
وقال إن نتنياهو وجد في انقسام الضفة الغربية وغزة بعد سيطرة "حماس" على القطاع أمراً إيجابياً وخاصة لجهة إضعاف السلطة الفلسطينية الممثلة بمحمود عباس، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سبق له وشرح لماذا سمح لحماس بالإعتماد على المال القطري بدلاً من الواردات من الضفة الغربية، انطلاقاً من رفضه لمبدأ الدولة الفلسطينية.
وأكد غورينبرغ أنَّ إعادة احتلال غزة لم يكن يوماً خياراً أخلاقياً أو عملياً، وإلى أنَّ إعادة غزة إلى السلطة الفلسطينية لم يكن يوماً وارداً في خيارات نتنياهو، وبالتالي تعامل مع حماس كحليف في مواجهة السلام وحل الدولتين. وختم الصحافي الإسرائيلي بالدعوة إلى استبدال نتنياهو بأسرع ما يمكن.
(إعداد فريق tayyar.org)

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