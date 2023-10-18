بماذا طالب المطران حنا الكنائس في العالم المسيحي الغربي؟

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أكد المطران عطالله حنا في اتصال مع الotv أن "كل غزة مستباحة من قبل هذا الاحتلال الغاشم"، مطلقاً نداء الى الكنائس في العالم المسيحي والمرجعيات الدينية ف لضرورة ان يُرفع الصوت المسيحي بشكل اوضح وجريء لوقف هذه المجازر وهذه الحرب. وشدد المطران حنا على أنه "لم يعد كافياً ان يتحدّث البعض عن السلام ولم يعد كافياً فقط التحدّث عن الصلاة واضاءة الشموع"، مشيراً إلى أنه "بموازاة الصلاة والدعاء يجب ان تكون هناك مواقف مسيحية عالمية وخاصة في الغرب الذي بغالبيته الساحقة منحاز لهذا الاستعمار الفاشي، للمطالبة بوقف العدوان"