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أمطار غزيرة وبردٌ وسيول!

18
OCTOBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من فجر يوم غد الخميس ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد، ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يتحول الى مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والملموس اعتبارا من يوم السبت وتتخطى معدلاتها يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت،  بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع رياح ناشطة وأمطار خفيفة متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من فجر الخميس بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال حدوث برق ورعد.
الخميس: غائم اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الليل ويتحول الى قليل الغيوم.
السبت:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الجرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من الفترة المسائية.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,44
-ساعة غروب الشمس: 18,02

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