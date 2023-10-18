عبد اللهيان: انتهى الوقت!

A + A -

علق وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، على المجزرة المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة.

وقال أمير عبد اللهيان في منشور عبر حسابه في منصة "X": "بعد الجريمة البشعة والمجزرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق أكثر من 1000 امرأة وطفل بريء في مستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من داعش وآلة القتل التابعة لها".

واختتم منشوره بجملة باللغة الانكليزية قائلاً: "Time is OVER"؛ "انتهى الوقت!".

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعليقاً على المجزرة إنّ "نيران القنابل الأميركية الإسرائيلية التي ألقيت على رؤوس الفلسطينيين ستلتهم الصهاينة قريباً".

وأضاف رئيسي: "لا يمكن لأي إنسان حر أن يصمت أمام جريمة الحرب هذه".