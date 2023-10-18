الرئيس لحود: من تاجر واستغل المجازر النازية أنسانا إجرام هتلر إذ تفوّق عليه بفظاعة ما يرتكب من إبادة في حقّ الشعب الفلسطيني

A + A -

أكد الرئيس السابق العماد اميل لحود أنّ "المجزرة التي ارتكبها جيش الإجرام الإسرائيلي بحقّ مدنيّين في المستشفى المعمداني في غزة وصمة عار على جبين الدول التي تدافع عن دولة الإجرام الأولى في العالم، وهذا الجبين يجب أن ينحني خجلاً أمام دماء الأطفال التي تسقط على أرضٍ عرفت أبشع المجازر في تاريخ البشريّة، وها هي ترتكب اليوم واحدة من أبشع المجازر في التاريخ".

وأضاف لحود في بيانه: "إنّ من تاجر واستغلّ المجازر النازيّة، أنسانا إجرام هتلر إذ تفوّق عليه بفظاعة ما يرتكب من إبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، ما بات يستدعي، من العرب خصوصاً، أكثر من بيانات الاستنكار والإدانة، فالمطلوب إعلان حربٍ عربيّة شاملة على العدو الإسرائيلي، كي لا تتكرّر بعد مشاهد مجزرة اليوم الأليمة".