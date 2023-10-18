أميركا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان!

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نصحت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بعدم السفر للبنان، ورفعت مستوى التحذير من زيارة هذا البلد إلى المستوى الرابع.



وقالت الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء في بيان، "إن الوضع الأمني في لبنان لا يمكن التنبؤ به بين إسرائيل وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى". ونصحت المواطنين أيضا "بعدم التوجه للمناطق اللبنانية الحدودية مع إسرائيل، بسبب احتمال نشوب نزاع مسلّح".



وجدّدت الوزارة، التحذير من "زيارة المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا". وأشارت إلى أن "رفع التحذير بعدم السفر للمستوى الرابع يُتيح لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ في لبنان مغادرة البلاد".