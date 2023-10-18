عدد ضحايا عزّة يقفز بشدة بعد استهداف مستشفى المعمداني!

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أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 شهيدا، و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 شهيدا.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قتلو، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.