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إحتجاجات عمّت المناطق اللبنانية... وكلمة للسيد نصرالله

18
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في الداخل اللبناني، فقد أعلنت الدولة اللبنانية اليوم الاربعاء يوم حداد وطني على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني في غزة ، فيما شهدت العديد من المناطق مسيرات وتجمعات استنكاراً، ولاسيما أمام السفارة الأميركية في عوكر، حيث تجمع متظاهرون في ساحة عوكر على مقربة من السفارة الأميركية، وهتفوا ضد الدعم الأميركي لإسرائيل ورموا حجارة وحاولوا اختراق الحواجز والأسلاك، فيما رشتهم القوى الأمنية المولجة بحماية السفارة بالمياه، ورمت عدداً من القنابل المسيلة للدموع. كذلك حاول متظاهرون إقتحام مبنى الاسكوا في بيروت وأضرموا نيراناً في مدخله.

كذلك تجمع عدد من المحتجين أمام السفارة الفرنسية ليلا حتى ساعة متقدمة.

ودعت «الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية»، إلى المشاركة في تظاهرة الغضب أمام السفارة الأميركية في عوكر، اليوم الأربعاء في الرابعة عصراً، «تنديداً بحرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الصهيونية». كذلك شهدت المخيمات الفلسطينية تحركات منددة، وأيضاً في الضاحية الجنوبية، حيث دعا «حزب الله» الى تجمع في باحة عاشورا، حيث ترتقب كلمة للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله.

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