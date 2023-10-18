الجنوب يتدهور

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

شهدت الحدود الجنوبية أمس تصعيداً بدا معه أنّ المواجهات بين حزب الله و"إسرائيل" تمضي يوماً بعد يوم نحو الجبهة المفتوحة، وكانت نتيجة المواجهات سقوط خمسة قتلى لـ»الحزب»، فيما أعلنت إسرائيل جرح ثلاثة، اثنين من جنود الاحتياط في الجيش ومدني واحد.

وفي موازاة ذلك، ظهر تحرك رسمي لملاقاة ملف النزوح من مناطق التوتر في الجنوب متزامناً مع تحذيرات خارجية، وآخرها تركية، من توريط لبنان في حرب جديدة مع "اسرائيل".

بداية من التطورات الميدانية، نعى «حزب الله» خمسة من عناصره قتلوا في الجنوب، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه الى عشرة منذ بدء التصعيد الحدودي. وأفادت معلومات أنّ عناصر «الحزب» الذين سقطوا أمس قضوا في قصف اسرائيلي لبلدة مارون الراس قرب «حديقة ايران» في قضاء بنت جبيل.