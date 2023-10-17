ميقاتي يعلن: غد يوم حداد وطني!

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أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة برقم 24/2023 بتاريخ 17-10-2023 أعلن فيها أن "يوم غد الأربعاء الموافق فيه 18-10-2023 هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والإعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي واخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وشكّلت وصمة عار في سجل الإنسانية".



وأضافت المذكرة، "وعليه، تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل".