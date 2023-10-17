الرئيس عون: هي جرائم حرب موصوفة ترتكبها "إسرائيل"!

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علق الرئيس عون على مجزرة المستشفى المعمداني في غزة التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي قائلاً :



" ما نشهده في غزة ليس حرباً، إذ حتى الحروب لها أصول ومواثيق، ما نشهده هو همجية ووحشية تفلّتت من كل المعايير. فوفق أي شريعة قانونية، إنسانية، أخلاقية، دينية، تُقصف مستشفى تعجّ بالمرضى والمصابين والملتجئين اليها؟ وفق اي ضمير لا يزال المجتمع الدولي يعتبر هذه المجازر الوحشية "دفاعاً مشروعا عن النفس"؟ هي جرائم حرب موصوفة ترتكبها إسرائيل، جرائم ضد الإنسانية، ضد البشرية وضد كل الشرائع والأديان.. ولا يجب ان تمر من دون محاسبة. مواقف الاستنكار والإدانة لم تعد كافية، المطلوب محكمة دولية تحاسب إجرام دولة ترتكب ابشع الفظائع وتضرب كل المواثيق وأولها اتفاقية جنيف."