كتب النائب إدغار طرابلسي على حسابه عبر منصة "أكس":

"استهداف المدنيين والجرحى في المستشفى المعمداني في غزة: جريمة مُدانة ضد الانسانية.

The horrible strike against the Baptist hospital in Gaza is a condemned crime against humanity."