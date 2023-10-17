بالصور - حصّة كبيرة لطلاب المدارس في معرض لبنان الدولي للكتاب

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في إطار فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب الذي يُقام حاليًا في ال Forum de Beyrouth ويستمر حتى ٢٢ تشرين الأول الجاري، شارك عدد من طلاب المدارس في جولات ممتعة وثقافية إلى المعرض. تم تنظيم هذه الجولات بهدف تعزيز الوعي القرائي وتشجيع حب الكتاب وتعزيز دوره، خصوصًا في هذه المرحلة المهمة من حياتهم. خلال هذه الجولات، تم تنظيم نشاطات ثقافية متنوعة تشمل المحادثات والمناقشات حول الكتب المفضلة وأثرها في توسيع آفاق المعرفة وتطوير الذات. تمكّن الطلاب من التعرف على مختلف الأنواع الأدبية. تُعدّ هذه الجولات فرصة قيّمة للطلاب لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والتعبير الإبداعي. يمكن للكتب أن تلعب دورًا حاسمًا في تنمية القدرات اللغوية والتعبيرية للطلاب.