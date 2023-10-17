السيّد: الجنازة حامِية والميِّت جَرُو

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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على منصّة "أكس":

"رغم الحرب على غزة والتوتّر على حدودنا، ورغم عجزنا عن إنتخاب رئيس للجمهورية، ورغم الإنهيار المعيشي والمالي والإقتصادي في البلد، ورغم عجز الحكومة المستقيلة في معظم الميادين، رغم ذلك كله، إستطاع اليوم مجلسنا النيابي الاجتماع بحضور كل الكتل النيابية والمستقلين من دون إستثناء، وحقّقنا إنجازاً تاريخياً بالتمديد للجان النيابية بحسب الدستور!!! وعند خروجنا من الجلسة، سألني أحد الصحافيّين عن انطباعي حول هذه الجلسة النيابية الحاشدة، فقُلْت: الجنازة حامِية والميِّت جَرُو".