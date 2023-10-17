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حمية من المطار: لضرورة التأكد من اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية في أي ظروف استثنائية

17
OCTOBER
2023
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ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بصفته رئيساً للجنة الدائمة لدرس واقتراح السبل والوسائل الآيلة إلى تحسين الإجراءات والتدابير الأمنية في المطار، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم في مطار بيروتK وقد جرى النقاش في "الخطوط العامة والتفصيلية لتدابير كافة الإدارات والمصالح والأجهزة العاملة في المطار، وماهية الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها والسير بتنفيذها خلال حدوث أي ظروف استثنائية في البلاد".

 وأكد حمية خلال الإجتماع أن "مطار بيروت، هو نافذة لبنان الجوية الوحيدة على العالم، وإن العمل الدؤوب والمستمر والتكاملي بين جميع المعنيين والعاملين في هذا المرفق الحيوي، يعد مسؤولية وطنية ملقاة على الجميع"، مثنياً على "ما تم التفصيل فيه بالشرح من قبل المعنيين قانونا بتنفيذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في أي ظروف استثنائية قد تمر بها البلاد أو المطار على حد سواء".
 
وأشار حمية إلى "نقطة تعد غايةً في الأهمية، وهي تتعلق بأن تكون كل الخطوات الموصى باتخاذها متوافقة مع الأصول القانونية في كافة الظروف الإستثنائية التي قد تستجد في البلاد"، مشدداً في هذا السياق على "مواصلة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الإدارية والأمنية في المطار".
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