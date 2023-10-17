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حجّار دعا إلى إجتماعٍ تنسيقي بهدف تشكيل خليّة أزمة للإستجابة لأزمة نزوح اللبنانيين من المناطق المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي

17
OCTOBER
2023
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دعا وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار إلى إجتماعٍ تنسيقي مع الجمعيّات والهيئات المحليّة بهدف تشكيل خليّة أزمة للإستجابة لأزمة نزوح اللبنانيين من المناطق المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي. حضر الإجتماع ممثّلين عن جمعيّة مخزومي، مؤسسة رينيه معوّض، ABAAD، HIMAYA، مؤسسة عامل، منظمة مالطا في لبنان، الحركة الإجتماعيّة، UPEL، الصليب الأحمر اللبناني، SHEILD، المقاصد، كاريتاس، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، Arcenciel، نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة.
خلال الإجتماع، أكّد حجّار على أهمية التضامن مع أهالينا النازحين وضرورة التنسيق بين الوزارة والجمعيات والمجتمع المحلّي والمنظمات الدولية وهيئة إدارة الكوارث للعمل بفعالية وتفادي الإزدواجيّة وهدر الموارد والطاقات البشريّة، في ظلّ الإمكانات الضئيلة المتاحة لدينا. دار نقاش خلال الإجتماع حول السيناريوهات المحتملة وكيفيّة التعامل معها وتشارك المجتمعون خبراتهم في العمل في ظلّ الأزمات والطوارىء. وفي نهاية الإجتماع، إتّفق المشاركون على:
- ضرورة تفعيل العمل بمنصّة موحّدة لجمع البيانات الخاصة بالنازحين اللبنانيين من جهة والبيانات الخاصة بالجمعيات من جهة أخرى
- أهميّة التنسيق بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والبلديات من جهة أخرى
- أهميّة التنسيق مع المنظّمات الدولية لإشراكها في خليّة الأزمة
- أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الأساسية المفيدة للمواطن
- أهميّة حسن إدارة المتطوّعين
- العمل على حماية النساء، الأطفال، كبار السنّ وذوي الحاجات الخاصة

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