"حركة ١٧ تشرين كانت عملية إستغلال للناس الطيبين"... عقل: وحدنا قاتلنا وصمدنا وكشفنا المؤامرة!

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

حركة ١٧ تشرين كانت عملية إستغلال للناس الطيبين بهدف تغطية أكبر عملية نهب مالي بالتاريخ الحديث!

ليلة ١٧تشرين، كان يوجد ٣٣مليار$ نقدي... نهبوهم.

وتركوا للمودعين الأوادم "صفر$"!

إعلام "أزعر" مُرتشي، فتح الهواء بتغطيات مباشرة وضيوف "أبو لكحة"!

وجمعيات نازحين وشحادين ورعاع ميليشيات.

رغم الصعوبات، وحدنا قاتلنا، صمدنا، كشفنا المؤامرة، رفضنا توطين النازحين ولاحقنا أمين صندوق المافيا رياض سلامة وحجزنا أمواله... وبعد في شغل كتير كتير.

للأسف، ناس كتار "نغشوا"، وناس تواطؤوا، وناس إستفادوا على ظهر الأوادم.

وبيبقى المسار القضائي وتقديم الدعاوى هو الحل الوحيد لمحاولة إسترداد الأموال.