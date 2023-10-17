living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنذار من كهرباء لبنان!

17
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت شركة كهرباء لبنان الشمالي بإنذارها الإدارات العامة لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء، جاء فيه: “عطفا على البيانات السابقة لشركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا ولا سيما بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢، وبناء على الاجتماع المنعقد في وزارة المالية صباح يوم الاثنين الواقع فيه ۲۰۲۲/۹/۲٥ مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حيث تمت إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه لصالح شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وبناء على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم : تاريخ ۲۰۲۳/۲/۸ بهذا الشأن، وبناء على توصية جانب اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ۲ من قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ المتابعة، وتقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وبناء على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦ واستناداً إلى البندين ” ٢ و ٦ من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ۳۰۰ تاريخ ۲۰۲۲/۸/٥ وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم ۱۲۰ تاریخ ۲۰۲۲/۳/۱۱، وتطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمناً المادة ١٠ المعدلة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي وحيث أنه لا يسع شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة)، ولو إلى أشخاص القطاع العام دون أن تقبض ثمنها منها مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظا على توازنها المالي وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارى الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام، تذكر كهرباء لبنان الشمالي القاديشا وللمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من اشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق، بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وذلك نقدا Fresh Lebanese Liras ليس بموجب حوالات في صندوق الشركة، سواء المتاخرات من هذه الفواتير أو فواتير الإصدارات الجديدة، وعليه تدعوها إلى تسوية أوضاعها بهذا الشأن، وإلا سوف تضطر، مرغمة، وفقا للقوانين، والأنظمة المرعية الإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٣/١٠/٢٤ ضمنا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   