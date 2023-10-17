ارتفاع عدد الضحايا.. اليكم آخر مستجدات إنهيار مبنى المنصورية!

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات, بيان جاء فيه, "انتشل عناصر من الدفاع المدني، في هذه الاثناء، جثة مواطنة من تحت ركام المبنى الذي انهار أمس في منطقة المنصورية، ما يرفع عدد الضحايا الى ثلاثة. وقد نفذت العملية وفقاً لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي رافق العناصر الى حيث وجدت الجثة للإشراف على أدق التفاصيل".

وأضاف البيان, "لا زال عناصر الدفاع المدني ،المدربين على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، يواصلون إتمام المهام الموكلة إليهم منذ الساعة 1:45 من ظهر أمس الاثنين، بإشراف ومتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحضور العميد خطار المتواجد في الموقع للإشراف على سير العمليات".

وتابع, "كان عناصر الدفاع المدني، قد تمكنوا من إنقاذ أربع ناجيات من تحت الانقاض وانتشال جثتين ليل أمس، ما يجعل عدد المفقودين ينحصر الى خمسة أشخاص".