صاروخ من الجنوب اللبناني يستهدف مستوطنة "المطلّة"

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أطلق حزب الله صاروخاً مضاداً للدروع في اتجاه محيط مستوطنة المطلة" صباح اليوم بحسب ما أفادت قناة الميادين.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه "تم تسجيل إصابتان من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على المطلة في الشمال".

وأضافت "الميادين"، "الاحتلال يقصف تلة الحمامص اللبنانية المواجهة لمستوطنة المطلة حيث يتجمّع الإعلاميون".

وأعلن مراسل قناة "المنار" علي شعيب على حسابه عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف".

وأضاف شعيب, أنَّ الجيش الإسرائيلي "يقصف تلة الحمامص مقابل المطلة".