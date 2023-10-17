«سي إن إن»: 2000 عنصر من مشاة البحرية الأميركية متجهون إلى سواحل إسرائيل

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نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، عن مصدر عسكري القول إن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتجه قبالة سواحل إسرائيل.

ونسبت الشبكة للمصدر الذي لم تسمّه لكنها وصفته بأن مطلع على الخطة قوله إن القوة المكونة من 2000 فرد من مشاة البحرية والبحارة ستنضم إلى قوة أميركية من السفن الحربية والجنود،

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قولهم إن الجنود الأميركيين الألفين سيكونون مكلفين بمهمات تقديم المشورة والرعاية الطبية ولن يشاركوا في الأعمال القتالية.

وقال المسؤولون للصحيفة إن القوات متمركزة حالياً في الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك في أوروبا.