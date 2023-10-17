"ما زالوا تحت الأنقاض".. عمليات الإنقاذ تتواصل في مبنى المنصورية!

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تتواصل عمليّات الإنقاذ في مبنى المنصوريّة المنهار حيث تتابع عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش الجهود بحثاً عن 6 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض. وقد تم إخلاء 3 مبان متلاصقة لمبنى المنصورية متضرّرة أيضاً. وكانت عناصر الدفاع المدني انتشلت جثتين من تحت الانقاض ليلًا بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي السياق عينه، أعلن "الصليب الأحمر" عبر حسابه على منصة "إكس" أن "6 فرق من الصليب الأحمر اللبناني متخصصة بالبحث والإنقاذ متواجدة في المنصورية قرب المبنى السكنيّ الذي انهار أمس وتساهم في عمليّات الانقاذ، وقد تمّ نقل حتى الساعة مصاب واحد وجثتين".