وزارة المهجرين قدمت حلولاً لمشكلة النازحين وحصلت على موافقة ​دمشق… شرف الدين: لا قرار جدياً في لبنان...

A + A -

الوطن السورية: أعلن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الوزارة قدمت حلولا لمشكلة النازحين السوريين وحصلت على الموافقة من الدولة السورية، وكشف أن «لا قرار جدّيّاً» في الحكومة اللبنانية لإيجاد الحلول للمشكلة.

ونقل عن شرف الدين تأكيده في حديث إذاعي، أن «لا قرار جدياً في الحكومة لإيجاد الحلول لمشكلة النزوح السوري»، لافتاً إلى «استفادة البعض من ملف النّازحين لمآرب سياسيّة».

وذكر شرف الدين أنه «تمّ تقديم حلول من وزارة المهجرين، وحصلت على الموافقة من الدولة السورية، من خلال وضع خطّة إستراتيجية لا يتمّ تناولها أو اعتمادها، وتتضمّن كلّ التّفاصيل والآليّات للعودة التّدريجيّة للنازحين السوريين، كما تأخذ بالحسبان القدرة الاستيعابيّة في سورية، والتّعاطي بمنطق مع هذا الملف».



وأشار إلى «ارتباط ملف النّزوح الجديد بملف الاتجار بالبشر المطروح في مجلس حقوق الإنسان، وإلى تهديد النّزوح للأمن القومي العالمي ابتداءً من أوروبا، والمعايير المزدوجة في هذا الإطار، والقرارات الجائرة للغرب بحقّ الشّعبين اللّبناني والسّوري».