كولونا نقلت ما يشبه التحذير للبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يستعد لبنان لاستقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم، بعد ان استقبل امس وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي حضّت السلطات اللبنانية على بذل اكثر ما في وسعها لتفادي انجرار لبنان إلى «دوامة لن يتمكن من الخروج منها».

وقد التقت كولونا كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون، طالِبةً تفادي انزلاق لبنان في دوامة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. ورافقها في هذه اللقاءات مديرة أفريقيا الشّماليّة والشرق الأوسط في الخارجيّة الفرنسيّة آن غريو ومستشارون والسّفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

وفيما لم يعرف ما اذا كانت كولونا قد التقت وفدا من قيادة «حزب الله» ام لا، علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة لزيارتها أنها نقلت الى المسؤولين ما يشبه التحذير للبنان، بضرورة أخذ كل الاجراءات لمنع توسّع حرب غزة الى الجبهة الجنوبية، «لأن وضع المنطقة كله متشنج، ولا تعطوا حجة لإسرائيل لتصعيد الموقف كي لا تذهب الامور الى اماكن أخرى أكثر صعوبة وخطورة».

لكن المصادر نفت ان تكون كولونا قد نقلت اي رسالة تحذير من اسرائيل او اي طرف آخر، وقالت انها «جاءت الى بيروت لتستطلع الاجواء السياسية والامنية عن قرب ونقلها للرئاسة الفرنسية ولِنقل الموقف الفرنسي الرسمي مما يجري في غزة وجنوب لبنان».