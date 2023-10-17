حزب الله سيدخل المعركة... وقد تفتح هذه الجبهات تدريجياً

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يعتقد خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية بأن حزب الله سيدخل المعركة بحال استمرت قوات الاحتلال بحرب الإبادة على قطاع غزة، موضحين لـ”البناء” بأن فتح الجبهات سينسّق بين الغرفة المشتركة لمحور المقاومة الذي يضمّ لبنان وفلسطين وسورية والعراق واليمن.

وقد تفتح هذه الجبهات تدريجياً ويطلق صواريخ من كل الجبهات على كامل المستوطنات الإسرائيلية في وقت واحد، مع احتمال دخول فرق خاصة من حزب الله وحركة حماس الى المنطقة الشمالية والجليل وربما تدخل مجموعات أخرى موجودة في سورية الى الجولان.

وقد يستهدف حزب الله أو حركة حماس ميناء حيفا بالصواريخ الدقيقة ما يؤدي الى تعطل التجارة الخارجية وبطبيعة الحال نقل النفط والغاز الى أوروبا، ومن السيناريوات ايضاً استهداف حقل كاريش بمسيرات تابعة للحزب.

كما وقد تقصف إيران بالصواريخ البعيدة المدى المدن الإسرائيلية وبحال تطورت الحرب قد تغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الغربية ويغلق أنصار الله في اليمن مضيق باب المندب. وهنا وفق الخبراء نكون قد دخلنا في حرب إقليمية كبيرة لن تنتهي بأشهر وربما بعام.