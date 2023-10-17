مشعل: ما يقوم به " الحزب" غير كافٍ!

A + A -

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن "المقاومة درست كل السيناريوهات، برا وبحرا وجوا والجيش الإسرائيلي في حالة ارتباك"، مؤكداً أن "هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها العدو شعار القضاء على حماس، ولا مستقبل لإسرائيل ولا لمشروعها الاستيطاني".



ولفت مشعل، الى أن "إسرائيل ظنت نفسها أصيلة في المنطقة، وإنما هي طارئ، وهي مشروع استيطان، وككل المشاريع الاستيطانية ستفكك".



وذكر مشعل بان حزب الله قام مشكورا بخطوات لكن تقديري أن المعركة تتطلب أكثر، وما يجري لا بأس به لكنه غير كافٍ.



ورأى بانه اليوم المطلوب أكثر من طوفان، هكذا يصنع التاريخ، ليس بالخطوات المحدودة الخجولة المترددة، يُصنع بالمغامرات المدروسة.



وكشف خالد مشعل بان هناك من بين الأسرى في الجيش الاسرائيلي جنود من رتب عسكرية عالية من فرقة غزة، وهناك عدد من الأسرى المدنيين تحاول قيادة المقاومة جمعه لكن شدة القصف تحول دون إحصائهم، واكد بان هناك فرق بين الأسرى من الجيش الاسرائيلي خلال المعركة والمدنيين ومزدوجي الجنسية.