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الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصوريه!

17
OCTOBER
2023
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بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات:

تمكن عناصر الدفاع المدني في هذه الاثناء من انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية.
وتندرج هذه المهمة في إطار استكمال عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني منذ الساعة ١٣،٤٥ من ظهر اليوم، والمستمرة دون توقف، بحثا عن الناجين من كارثة انهيار مبنى المنصورية، التزاما بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي تفقّد الموقع وتباحث مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في سير العمليات.

وسيواصل العناصر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل دون توقف الى حين العثور على كافة المفقودين، مع الإشارة إلى أنه تبين أن إحدى قاطنات المبنى التي كانت مسجلة على قائمة المفقودين قد وجدت في منطقة الأشرفية ما يجعل عدد المفقودين يتقلص الى ستة.

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