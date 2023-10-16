شلل كامل وترقب للمجهول

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تتسارع التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالحرب على غزة بشكل كبير في الساعات الاخيرة.

ففيما لا يزال موعد الاجتياح البري مدار اخذ ورد في الكيان العبري، اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يعتزم زيارة اسرائيل وعدد من دول المنطقة خلال ايام، ان اعادة احتلال قطاع غزة تمثل خطأ جسيما، متوجهاً الى حزب الله ردا على احتمال فتح الجنوب بالتكرار ثلاث مرات: لا تفعلْها.

وفي المقابل، لوَّح وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان بفتح كل الجبهات اذا استمر الهجوم على غزة، مطالبا في الوقت نفسه بحلٍّ على شكل رزمة، من ضمنها ملف الاسرى.

اما لبنانيا، فشلل كامل وترقب للمجهول، وسط القلق المتنامي من جر البلاد الى حرب تضيف الى مآسيها… مأساة.