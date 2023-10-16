البحث مستمر عن السكان العالقين تحت أنقاض مبنى المنصورية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأعمال ما زالت مستمرة في المبنى المنهار في المنصورية، والمؤلف من 5 طبقات وواحد تحت الأرض، وبقي منه 3 فقط.

وعلم أن 9 أشخاص ما زالوا تحت أنقاض المبنى، وتم إنقاذ 5. وتعمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش على إنقاذ العالقين تحت أنقاضه.

وفي السياق، قال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار: "كان هناك عمودان متصدعان. ونتيجة السيول، انهار المبنى وأخلينا المبنى المجاور".

أضاف: "نحن على تواصل مستمر مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وسنزيد عدد العناصر لمحاولة الوصول إلى كلّ من هم تحت الأنقاض".

وطلب الدفاع المدني والأجهزة الأمنيّة من المواطنين إخلاء المكان قرب المبنى المنهار بالكامل بعد سماع أصوات تهدّد بسقوط ما تبقّى منه.