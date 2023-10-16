التيار الوطني الحر في ملبورن-أستراليا نظم لقاء في مكتبه لإحياء ذكرى شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

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نظم التيار الوطني الحر في ملبورن-أستراليا لقاءً في مكتبه لإحياء ذكرى شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، وبحضور السيد مارون الخوري الرئيس الفيدرالي للتيار الوطني الحر في استراليا.

حضر اللقاء مناصرو التيار ، وتخلّل اللقاء إضاءة للشموع ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم من عسكريين ومدنيين.

وألقى منسق التيار في ملبورن طوني قزي، كلمةً أضاء فيها على معاني ذلك اليوم. وقال انّه على الرغم من مرور ٣٣ سنة، لم ولن ننسى شهداء جيشنا الابطال، الذين نتذكر شجاعتهم بكل امتنان واحترام.

وأضاف: فقد سطّر شهداء الجيش في ١٣ تشرين أروع أمثلة الفداء والوفاء للوطن، وسيظلون دائمًا في قلوبنا وفي قلوب جميع اللبنانيين الشرفاء.

ولولا تضحياتهم، ما كان لبنان ليستمر ولما كان لنا الحق في مقاومة الاحتلال واستعادة السيادة.

وختم قزي كلمته بشكر المشاركين على وجودهم تعبيراً عن وفائهم لشهداء الجيش اللبناني الابرار في ١٣ تشرين.

كما ألقى زغلول الانتشار الشاعر أنطوان برصونا، قصيدةً وجدانية مستذكراً الشهداء الأبرار وتضحياتهم، مثنياً على مسيرة الرئيس العماد ميشال عون وتياره بالعمل على تحقيق الوطن الذي بذل الشهداء حياتهم في سبيله.