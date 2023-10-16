ميقاتي استقبل وزيرة الخارجية الفرنسية وبخاري: لابقاء لبنان بمنأى عن التوترات كولونا: لتلافي الحسابات الخاطئة

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بعد ظهر اليوم في السرايا، وعرض معها العلاقات الثنائية ببن لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.



شارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق للوزيرة كولونا وضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط آن غريو، وعدد من المستشارين.

وعن الجانب اللبناني شارك المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والوزير السابق نقولا نحاس.



وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على "اجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبرا أن "وقف اطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الامر"، واكد ضرورة "تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد".



بدورها ابدت الوزيرة كولونا قلقها من الاوضاع في المنطقة، وقالت: "ان فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والاوروبية المعنية بالاضافة الى الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، كما انها تبذل جهدا لايجاد اطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة".



واضافت: "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".



سفير السعودية

كما استقبل رئيس الحكومة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية العمل لابعاد لبنان عن توترات المنطقة.



وسلم بخاري ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة العربية - الافريقية الخامسة المقرر عقدها في الحادي عشر من الشهر المقبل في الرياض.