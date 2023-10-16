النائب البستاني بعد لقائه برئيس الحكومة: في موضوع الملحقين الاقتصاديين، أثبتنا اليوم كسلطتين تشريعية وتتفيذية ان الحوار الايجابي يصل الى نتائج.

A + A -

إلتقى اليوم النائب الدكتور فريد البستاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ضمن وفد ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة والنواب عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، أمين شري، ناصر جابر، عناية عزالدين، ندى البستاني، الياس اسطفان. كما شارك في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثلا جمعية الصناعيين زياد بكداش وطلال حجازي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الجوزو، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

وأعلن النائب الدكتور فريد البستاني بعد اللقاء:"إننا كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا في دول الانتشار في العالم كله.

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص برزت اليوم من خلال وجود الهيئات الاقتصادية التي احييها، لأنه في الظروف التي تمر بها الدولة وشح الايرادات، فإن مساعدتِها لنا هي مهمة جداً. ونحن كسلطة تشريعية وتتفيذية أثبتنا اليوم ان الحوار الايجابي يأتي بنتائج. كنت وكنت أتمنى أن يقوم وزير الخارجية، قبل اتخاذ هذا القرار المهم الذي يعود لاسباب مالية، بتقييم هؤلاء الملحقين حسب أدائهم".

أضاف: "وكشفت وزارة الاقتصاد في الاجتماع عن زيادة في حركة التصدير بنحو 17 بالمئة نتيجة عمل هؤلاء الملحقين. وهذا يثبت أن هذا البرنامج جيد جداً ويجب إكماله كما يجب تقييم الملحقين بطريقة علمية".